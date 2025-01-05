РФ втратила "очей" на 200 тисяч доларів: бійці НГУ знищили "Орлан" та два SuperCam росіян (відео)

На Запорізькому напрямку розрахунок FPV-перехоплювачів бригади "Спартан" збив три потужних дрони-розвідники росіян – "Орлан-10" та SuperCam S350. Ці БпЛА вважаються одними з передових в арсеналі армії РФ. Ворог активно застосовує їх для збору розвідданих на передньому краї та у глибині смуг відповідальності Сил оборони України.

Про це повідомляє "Спартан".

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Як зазначається, розвідувальні дрони підіймаються на висоту від 2 до 4 кілометрів, дальність польоту складає від 240 до 600 кілометрів. Збити їх вкрай важко, як і знайти повітряні цілі в небі. Ураження цих БпЛА залежить від багатьох факторів, починаючи з погодних умов і завершуючи фаховими якостями пілота.

"Втім, завдяки професійності наш розрахунок FPV-перехоплювачів збив два SuperCam протягом лише 20 хвилин. Дрони "Спартану" підлетіли впритул до ворожих цілей. Далі "картинка" переривається, бо настає "смерть" ворожих БпЛА", - повідомили нацгвардійці.

Так, армія РФ на Запорізькому напрямку втратила "очей" на близько 200 тисяч доларів.

Нагадаємо, минулої доби втрати російських загарбників склали 1730 осіб. Також українські воїни знешкодили 7 танків, 26 бойових броньованих машин, 25 артилерійських систем, 91 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 97 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спецтехніки окупантів.

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