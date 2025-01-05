РФ лишилась "глаз" на 200 тысяч долларов: яркое уничтожение БпЛА "Орлан" и двух SuperCam россиян (видео)

На Запорожском направлении расчет FPV-перехватчиков бригады "Спартан" сбил три мощных дрона-разведчика россиян — "Орлан-10" и SuperCam S350. Эти БПЛА считаются одними из передовых в арсенале армии РФ. Враг активно применяет их для сбора разведданных на переднем крае и в глубине полос ответственности сил обороны Украины.

Об этом сообщает "Спартан".

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Как отмечается, разведывательные дроны поднимаются на высоту от 2 до 4 км, дальность полета составляет от 240 до 600 км. Сбить их очень тяжело, как и отыскать воздушные цели в небе. Поражение этих БПЛА зависит от многих факторов, начиная с погодных условий и заканчивая профессиональными качествами пилота.

"Впрочем, благодаря профессиональности наш расчет FPV-перехватчиков сбил два SuperCam в течение всего 20 минут. Дроны "Спартана" подлетели вплотную к враждебным целям. Дальше "картинка" прерывается, потому что наступает "смерть" враждебных БПЛА", — сообщили нацгвардейцы.

Так, армия РФ в Запорожском направлении осталась "глаз" на около 200 тысяч долларов.

Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1730 человек. Также украинские воины обезвредили 7 танков, 26 боевых бронированных машин, 25 артиллерийских систем, 91 БПЛА оперативно-тактического уровня, 97 единиц автомобильной техники и 2 единицы спецтехники окупантов.

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