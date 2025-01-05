Взрыв в Харькове: оккупанты ударили дроном

В Харькове днем 5 января раздался взрыв. Прилет БпЛА "Молнии" на границе Киевского и Салтовского районов.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"По имеющейся на данный момент информации — без пострадавших", — отметил он.

Как добавил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате прилета БПЛА повреждения получил частный дом.

"Повреждена крыша частного дома, забор и автомобиль. О пострадавших в настоящее время информации не поступало", - отметил Терехов.

Ранее в Днепропетровской области в Павлограде раздался взрыв. Следует оставаться в укрытиях.

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