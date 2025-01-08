Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 6 січня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.

Ударні БпЛА на півночі Сумщини - курс західний.

Група БпЛА на півдні Сумщини - курс на Полтавщину.

Ударні БпЛА на півночі Чернігівщини - напрямок на Київщину.

БпЛА на півночі Чернігівщини - курс на південний захід.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни атакували Суми ударними дронами.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський повідомив, скільки ракет, дронів та КАБів Росія випустила по Україні за тиждень.

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