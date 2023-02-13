Допоможе картопля: як помити дзеркало в домашніх умовах

Щоб позбутися неприємних розводів на поверхні дзеркала не обов'язково купувати дороговартісні мийні засоби. В цій справі можуть допомогти і народні методи. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як помити дзеркало в домашніх умовах за допомогою картоплі.

Картопля має властивості, які роблять її незамінним помічником під час прибирання. Особливо, коли йдеться про дзеркала у ванній кімнаті.

Що потрібно робити? Розріжте сирий коренеплід навпіл, а потім ретельно натріть скляну поверхню. Потім залишіть дзеркало чи інший предмет на 10-15 хвилин, після чого потрібно всього лише змити картопляний крохмал чистою водою. Коли він засохне, то повинен відчищатися без особливих зусиль.

Цікаво, що люди, які постійно носять окуляри, також натирають лінзи картоплею, щоб вони не запотівали, коли заходиш у тепле приміщення після холоду.

Як помити ванну за допомогою картоплини

Сиру картоплю можна використовувати не лише для натирання дзеркал. Вона допоможе також відмити ванну від вапняного нальоту чи "пластівців" з мила, які часто засихають на поверхні. В ще картопляний крохмал чудово справляється із жовтими плямами, що з'являються через жорстку воду.

Що робити? Спочатку намочіть ванну водою, потім посипте її поверхню дрібною сіллю і содою. Візьміть розрізану сиру картоплину та натріть всю ванну, щоб ніби розтерти всі насипані раніше засоби. На поверхні утвориться суміш, яка своєю консистенцією нагадуватиме пасту. Її потрібно залишити на 20-40 хвилин, а потім просто змити проточною водою.

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