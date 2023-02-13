Поможет картофель: как вымыть зеркало в домашних условиях

Чтобы избавиться от неприятных разводов на поверхности зеркала не обязательно покупать дорогостоящие моющие средства. В этом деле могут помочь и народные методы. Читайте в материале ТСН.ua, как вымыть зеркало в домашних условиях с помощью картофеля.

Картофель обладает свойствами, которые делают его незаменимым помощником при уборке. Особенно когда речь идет о зеркалах в ванной комнате.

Что нужно делать? Разрежьте сырой корнеплод пополам, затем тщательно натрите стеклянную поверхность. Затем оставьте зеркало или другой предмет на 10-15 минут, после чего нужно всего-навсего смыть картофельный крахмал чистой водой. Когда он засохнет, то должен отчищаться без особого труда.

Интересно, что люди, постоянно носят очки, также натирают линзы картофелем, чтобы они не запотевали, когда заходишь в теплое помещение после холода.

Как помыть ванну с помощью картофелины.

Сырой картофель можно использовать не только для натирания зеркал. Она поможет также отмыть ванну от известкового налета или "хлопьев" из мыла, которые часто засыхают на поверхности. В еще картофельный крахмал прекрасно справляется с желтыми пятнами, появляющимися через жесткую воду.

Что делать? Сначала намочите ванную водой, затем посыпьте ее поверхность мелкой солью и содой. Возьмите разрезанную сырую картофелину и натрите всю ванну, чтобы растереть все насыпанные ранее средства. На поверхности образуется смесь, которая будет консистенцией напоминать пасту. Ее нужно оставить на 20–40 минут, а затем просто смыть проточной водой.

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