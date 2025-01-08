Захватчики продвинулись в районе ряда населенных пунктов — DeepState

Российские захватчики за прошедшие сутки продвинулись возле ряда населенных пунктов вдоль линии фронта.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

"Враг продвинулся в Торецке, Курахово, Нововасиловке, Славянке, Двухлетней, Новоивановке, возле Новой Сорочины, Нескучного и Янтарного", — говорится в сообщении.

Кроме того, аналитики DeepState сообщили, что в настоящее время уточняют информацию об обстановке в районе населённого пункта Махновка.

На других участках фронта продвижений врага или сил обороны не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что враг прорвал оборону ВСУ на Лиманском направлении.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ВСУ рассказали, что происходит на Харьковском направлении.

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