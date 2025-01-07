Враг прорвал оборону ВСУ на Лиманском направлении - детали от военного

Российские оккупанты смогли прорвать украинскую оборону на Лиманском направлении, что позволило им продвигаться к поселку Колодези в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области.

Об этом сообщил командир взвода 24-й ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"П**ары смогли прорвать нашу оборону на Лиманском направлении, продвигаются к н.п. Колодези от Ивановки, ситуация сложная", — написал он.

Между тем, по словам военного эксперта Владислава Селезнева, враг намерен создать минимум три плацдарма, в том числе и на Лиманском направлении.

Читайте также: