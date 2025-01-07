Почти все Курахово оккупировано – DeepState

Официального сообщения о потере Курахово от Генштаба пока не было.

Почти весь город Курахово Донецкой области оккупирован врагом.

Об этом в Telegram сообщает аналитический проект DeepState, сотрудничающий с Министерством обороны Украины.

По информации канала, по состоянию на конец суток 6 января в пределах города Курахово в окрестностях ТЭС еще было определенное количество наблюдательных пунктов Сил обороны, но глобально это уже не влияет на контроль над городом.

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"Почти все Курахово оккупировано врагом и его удержание силами нескольких СПшок — исключительно политическая задача. Город стал местом расквартирования и скопления личного состава для дальнейших действий врага на Дачное и южнее. Более того, россияне уже переьрасывают часть подразделений на другой участок возле Мирнограда, где глаза наращивание количества атак врага", – говорится в сообщении.

Аналитики DeepState отмечают, что контроль над городом дает врагу много преимуществ для развития наступательных действий на западе. Пребывание же Сил Обороны – лишь дополнительная сложность подразделениям, находящимся в этом районе.

"Стремительная потеря центральной части очень тяжело повлияла на мораль подразделения, которое там, а сообщение спикеров о "контроле над городом" еще больше их деморализует. Ведь дальнейшие действия вытекают не из плоскости реалий поля боя, а из позиции удержать "ту стену" или " тот огород с картофелем", – подытожили в DeepState.

Официального сообщения о потере Курахово от Генштаба пока не было.

Ранее военный эксперт Сергей Грабский рассказал, что украинские Силы обороны остаются в административных границах города Курахово. Впрочем, сам населенный пункт практически находится под контролем российских оккупационных войск.

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