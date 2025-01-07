Майже все Курахове окуповано – DeepState

Офіційного повідомлення про втрату Курахового від Генштабу поки не було.

Майже все місто Курахове на Донеччині окуповано ворогом.

Про це в Telegram повідомляє аналітичний проєкт DeepState, який співпрацює і Міністерством оборони України.

За інформацією каналу, станом на кінець доби 6 січня в межах міста Курахове на околицях ТЕС ще була певна кількість спостережних пунктів Сил оборони, але глобально це вже не впливає на контроль над містом.

Також читайте Таких сюрпризів під Курськом Путін не очікував: росіяни валяються пачками

"Майже все Курахове окуповано ворогом і його утримання силами кількох СПшок – винятково політичне завдання. Місто стало місцем розквартирування і скупчення особового складу для подальших дій ворога на Дачне та південніше. Ба більше, росіяни вже перекидають частину підрозділів на іншу ділянку біля Мирнограда, де очікується нарощення кількості атак ворога", – йдеться в повідомленні.

Аналітики DeepState зауважують, що контроль над містом дає ворогові багато переваг для розвитку наступальних дій на захід. Перебування ж Сил оборони – лише додаткову складність підрозділам, які в тому районі.

"Стрімка втрата центральної частини дуже важко вплинула на мораль підрозділу, який там, а повідомлення речників про "контроль над містом" ще більше їх деморалізує. Адже подальші дії випливають не з площини реалій поля боя, а з позиції утримати "ту стіну" чи "той город з картоплею", – підсумували в DeepState.

Офіційного повідомлення про втрату Курахового від Генштабу поки не було.

Раніше військовий експерт Сергій Грабський розповів, що українські Сили оборони залишаються в адміністративних межах міста Курахове. Втім, сам населений пункт практично під контролем російських окупаційних військ.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.