Майже все Курахове окуповано – DeepState

Офіційного повідомлення про втрату Курахового від Генштабу поки не було.
Майже все місто Курахове на Донеччині окуповано ворогом.
Про це в Telegram повідомляє аналітичний проєкт DeepState, який співпрацює і Міністерством оборони України.
За інформацією каналу, станом на кінець доби 6 січня в межах міста Курахове на околицях ТЕС ще була певна кількість спостережних пунктів Сил оборони, але глобально це вже не впливає на контроль над містом.
"Майже все Курахове окуповано ворогом і його утримання силами кількох СПшок – винятково політичне завдання. Місто стало місцем розквартирування і скупчення особового складу для подальших дій ворога на Дачне та південніше. Ба більше, росіяни вже перекидають частину підрозділів на іншу ділянку біля Мирнограда, де очікується нарощення кількості атак ворога", – йдеться в повідомленні.
Аналітики DeepState зауважують, що контроль над містом дає ворогові багато переваг для розвитку наступальних дій на захід. Перебування ж Сил оборони – лише додаткову складність підрозділам, які в тому районі.
"Стрімка втрата центральної частини дуже важко вплинула на мораль підрозділу, який там, а повідомлення речників про "контроль над містом" ще більше їх деморалізує. Адже подальші дії випливають не з площини реалій поля боя, а з позиції утримати "ту стіну" чи "той город з картоплею", – підсумували в DeepState.
Офіційного повідомлення про втрату Курахового від Генштабу поки не було.
Раніше військовий експерт Сергій Грабський розповів, що українські Сили оборони залишаються в адміністративних межах міста Курахове. Втім, сам населений пункт практично під контролем російських окупаційних військ.
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