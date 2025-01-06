В РФ заявили о "захвате" Курахово: что происходит на самом деле

В оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" сообщают о вражеских штурмах в городе.

Минобороны России 6 января заявило о якобы полном захвате Курахово Донецкой области. В то же время в ВСУ сообщают о боях в городской застройке.

Об этом говорится в заявлениях Минобороны РФ, ОСГВ "Хортица" и Генштаба ВСУ.

В российском ведомстве утром заявили о якобы полном захвате Курахово.

Также читайте Армия РФ прорвалась к окрестностям Покровска: выстоит ли город и когда начнется битва

Вражеское Минобороны назвало этот город "мощным укрепленным районом" и "важным логистическим узлом".

В свою очередь в ОСГВ "Хортица" сообщили, что российские войска проводят штурмовые действия в городской застройке Курахово, в направлении Петропавловки и Дачного. Силы обороны проводят мероприятия по выявлению и уничтожению штурмовых групп врага, пытающихся инфильтрироваться в украинские боевые порядки.

Генштаб ВСУ в утренней сводке информировал о 27 боевых столкновениях на Кураховском направлении. Сообщалось, что основные усилия оккупанты прилагают в районах Славянки, Петропавловки, Курахово и Дачного.

Напомним, накануне военный корреспондент Богдан Мирошников сообщал, что продолжаются бои за промзону Курахово. Также идет борьба в админздании ТЭС.

Читайте также: