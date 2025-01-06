Враг продвинулся на нескольких участках фронта – DeepState

За прошедшие сутки враг продвинулся в районе нескольких населенных пунктов на линии фронта.

Об этом говорится в сообщении аналитиков DeepState.

"Враг продвинулся в Торецке, Зеленом, Петропавловке, возле Воздвиженки, Барановки и Песчаного", — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижений врага или сил обороны не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что генерал ВСУ рассказал, какие направления фронта являются приоритетными для россиян 2025 года.

Кроме того, мы ранее информировали, что аналитики рассказали об ожидаемом развитии событий на фронте.

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