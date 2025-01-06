Ночью в Черкасской области прогремели взрывы — СМИ

Перед взрывами в регионе была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 6 января в Черкасской области прозвучала серия взрывов.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

"В Черкассах и в окрестностях города слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении.

Перед взрывами в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских беспилотников.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне атаковали Сумы ударными дронами.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский сообщил, сколько ракет, дронов и КАБов Россия выпустила по Украине за неделю.

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