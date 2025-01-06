Вночі на Черкащині пролунали вибухи — ЗМІ

Перед вибухами у регіоні була оголошена повітряна тривога.

В ніч проти 6 січня на Черкащині пролунала серія вибухів.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

"У Черкасах та на околицях міста чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Перед вибухами у регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни атакували Суми ударними дронами.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський повідомив, скільки ракет, дронів та КАБів Росія випустила по Україні за тиждень.

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