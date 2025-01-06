Армия РФ прорвалась к окрестностям Покровска: выстоит ли город и когда начнется битва

На Донбассе российская армия приближается к Покровску. Уже в ближайшее время враг может начать битву за город.

Покровск – не просто самая горячая точка в войне России против Украины. Более трети всех атак армии РФ в последние дни происходят на этом направлении. Город постоянно обстреливают.

ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации.

Российские войска стоят в нескольких километрах от города. Темпы наступления россиян здесь значительно усилились в последние недели. Противник постоянно получает новое пополнение, которое сразу же бросает в бой. Основная тактика РФ – атаки малыми группами, которые пытаются стремительно приблизиться к украинским окопам и захватить их.

Военные эксперты говорят, что постепенно наступательный потенциал РФ на отдельных направлениях угасает и у российской армии уже не хватает сил одновременно совершать мощные наступательные операции по охвату крупных городов, а тем более совершать изнурительные бои в городской застройке.

Однако ситуация остается очень сложной, особенно на фоне заявлений о подготовке Россией новых наступательных операций на Херсон и Запорожье. Сейчас все внимание приковано к ситуации на Покровском направлении, там идут ожесточенные бои. Оккупанты пытаются захватить город.

Почему Покровск важен для ВСУ и армии РФ

Значение Покровска трудно переоценить. Город расположен на перекрестке важных железнодорожных и автомобильных дорог, в частности, трассы Е-50, которая на западе ведет в Павлоград в соседней Днепропетровской области. Выйти на эту границу Донецкой области, часть которой Россия оккупировала, – одна из провозглашенных целей Кремля.

По официальным оценкам, осенью 2023 года Украина контролировала около 45% Донецкой области с населением около 480 тысяч. Очевидно, что с тех пор цифры сократились, точных данных нет.

К восточным окрестностям этого крупного промышленного города российская армия приблизилась еще к концу лета. Для его взятия Кремль сосредоточил на этом участке фронта силы трех общевойсковых армий. Несмотря на то, что аналитики прогнозировали начало "битвы за Покровск" еще в сентябре, этого не произошло.

Украинские военные смогли затормозить движение противника к Покровску.

В оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" указывают, что по состоянию на конец декабря боев в самом Покровске или в его ближайших окрестностях нет. Спикер ОСУВ Виктор Трегубов говорит, что россияне избегают фронтального штурма города, а двигаются по флангам.

"Враг просто пытается продвинуться на максимальное расстояние к окрестностям Покровска и прорваться через левый и правый фланги Сил обороны для того, чтобы охватить сам город. Бои в самом городе — это очень неприятная вещь, поэтому враг пытается навязать бои в окрестностях, чтобы заставить украинские силы отойти и избежать для себя фронтального штурма", — объяснил он.

Фото: Getty Images

Оккупанты разрушили Покровск обстрелами

Аналитики говорят, что активизация войск РФ восточнее Покровска может свидетельствовать о том, что российское командование все еще рассматривает окружение Покровска как одну из своих главных оперативных целей в этом районе.

Сообщается, что подразделения 41-й российской армии уже несколько месяцев осуществляют перегруппировку и восстановление в этом районе.

А в конце декабря 2024 года военный эксперт Константин Машовец оценил, что российское военное командование готовится активизировать подразделения 41 армии к востоку и северо-востоку от Покровска.

По предварительным оценкам ISW, если российские войска намерены в ближайшее время окружить Покровск как с северо-востока, так и с юго-запада, им придется осуществить значительное и быстрое продвижение в направлении Новоэкономического (к северо-востоку от Покровска) или в направлении Мирнограда (восточнее Покровска).

По данным проекта DeepState, российская армия за последний месяц продвинулась в Донецкой области на 9 километров. В ближайшее время могут начаться бои за Покровск – важный логистический узел для ВСУ в Донецкой области и последний крупный город на пути в Днепропетровскую область.

Есть ли угроза для Днепропетровщины

Покровск – не только крупный промышленный город и важный логистический узел для украинской армии в Донецкой области, это последний крупный город перед границей с Днепропетровской областью. От Покровска до Павлограда прямая дорога.

В командовании ВСУ уверяют, что пытаются отразить утраченные позиции на юге. В то же время, сами военные констатируют, что бои за Покровск – дело времени и шансов выбить оттуда россиян впоследствии будет немного. В Верховной Раде говорят, что Днепропетровская область надежно защищена.



Что происходит в Покровске

Город постоянно бомбят и обстреливают: КАБами, FPV-дронами, РСЗО "Град" и другой артиллерией. Под постоянные обстрелы прежде всего попадают микрорайоны Лазурный и Шахтерский — в 2,5 километрах от линии столкновения. По официальным данным, в Покровске на 95% разрушена промышленность и на 70% — жилые дома.

В Покровске до сих пор остаются люди. До большой войны здесь жили 60 тысяч человек — сейчас, по официальным данным, около 7,5 тысяч. Власти постоянно призывают жителей эвакуироваться. От дома к дому ходят военные и полиция, которые просят людей уезжать.

Фото: Associated Press

Эвакуация. Последний взгляд на дом

В городе также работают подразделения ГСЧС: они тушат пожары и разбирают завалы после обстрелов. В городе также остается специальная комиссия, фиксирующая разрушение жилья.

Поврежденное жилье комиссия уже не фиксирует, потому что город слишком близок к фронту, фиксируют только полностью разрушенное.

Потеря Покровска станет ударом и по экономике Украины: уголь, добываемый на местных шахтах, используется в украинской металлургии.

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