Таролог дала прогноз о войне: будет ли завершение

2025 год станет решающим для международной политики, в частности для отношений между Украиной и Россией, также на фоне укрепления Китая будут ситуации с Кореей.

Об этом рассказала таролог в интервью Анны Атамановой для TSN.UA.

"Что мне показывает — 9-й месяц, хотя переговоры уже проходят. Не непосредственно между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Между другими людьми предлагаются бумаги, документы, чтобы мы пошли на уступки. И когда мы не соглашаемся, привлекаем поддержку других стран, нам обещают помощь. И после взрывов в России мы будем слышны, действительно, выстрелы, агрессию от россиян" — рассказала она.

По ее словам, в "2025 году мы все чаще будем слышать о Корее и Китае. Китай будет подниматься. Все выше и выше Китай будет подниматься", — рассказала она.

Напомним, ранее мы писали, что астрологические прогнозы указывают на возможное завершение войны для Украины в 2025 году, связанное с уникальным планетарным влиянием.

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