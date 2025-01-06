Тарологиня дала прогноз щодо війни, чи буде завершення

2025 рік стане вирішальним для міжнародної політики, зокрема для відносин між Україною та Росією, також на тлі зміцнення Китаю будуть ситуації з Кореєю.

Про це розповіла тарологиня інтерв’ю Анни Атаманової для TSN.UA.

"Що мені показує — 9-й місяць, хоча перемовини вже відбуваються. Не безпосередньо між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Між іншими людьми пропонуються папери, документи, щоб ми пішли на поступки. І коли ми не погоджуємося, залучаємо підтримку інших країн, нам обіцяють допомогу. І після вибухів у Росії ми будемо чути, дійсно, постріли, агресію від росіян" - розповіла вона.

За її словами, у "2025 році ми все частіше будемо чути про Корею і Китай. Китай буде підійматися. Все вище та вище Китай буде підійматись", - розповіла вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, що астрологічні прогнози вказують на можливе завершення війни для України 2025 року, пов’язане з унікальним планетарним впливом.

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