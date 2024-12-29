Как РФ пытается захватить Покровск: объяснение военного

Россияне обстреливают город и пытаются оцепить его с флангов.

Россия перебрасывает резервы юго-западнее Покровска, чтобы обойти город с фланга и перерезать логистику ВСУ.

Об этом сообщил командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов.

"Понятно, что противник не будет штурмовать Покровск в "лоб". Враг перебрасывает резервы юго-западнее, чтобы обойти город с фланга и отрезать один из основных логистических путей города", — отметил он.

Бунятов также заметил, что если армия РФ выполнит эту задачу, будет пытаться войти в город, наиболее реалистичный сценарий — со стороны населенного пункта Шевченко.

Что известно о наступлении на Покровск

К восточным окрестностям этого крупного промышленного города российская армия приблизилась еще к концу лета. Для его взятия Кремль сосредоточил на этом участке фронта силы трех общевойсковых армий. Несмотря на то, что аналитики прогнозировали начало "битвы за Покровск" еще в сентябре, этого не произошло.

Украинские военные смогли затормозить движение противника в Покровск и его город-спутник Мирнограда на рубеже сел Лысовка-Сухой Яр-Луч-Миролюбовка, то есть на расстоянии 8-10 км.

Западные СМИ пишут, что ВСУ готовятся встречать россиян. Больше об этом читайте в новости.

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