Какая ситуация на ключевых направлениях фронта: сводка Генштаба

За прошедшие сутки зафиксировано 218 боевых столкновений. Вчера, 6 января, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 64 авиационных удара, сбросив 95 КАБ, применил 2700 дронов-камикадзе. Кроме этого, совершил более 5 000 обстрелов, из них 163 – из РСЗО.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Что происходит на фронте

Агресор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Оришанка, Гранов, Уды, Золочев, Артельное, Северск, Ступочки, Екатериновка, Торецк, Александро-Калиново, Александро-Шультино, Александрополь, Тарасовка, Гродовка, Андреевка, Новополь, Алексеевка, Константинополь, Степногорск.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава и техники, две радиолокационные станции, два средства противовоздушной обороны, а также еще один важный объект российских захватчиков", — сообщили в Генштабе.

Также известно, что:

на Харьковском направлении наши войска отразили три атаки противника в районе Волчанска;

на Купянском направлении за прошедшие сутки произошло четыре атаки окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Тополя и Загрызова;

на Лиманском направлении враг атаковал 13 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Надежды, Первомайского, Тернов, Ямполевки, Заречного и Макеевки;

на Северском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе населённого пункта Белогоровка;

на Краматорском направлении зафиксировано пять боеприкосновений в районах Временного Яра, Белой Горы и в направлении Ступочек;

н Торецком направлении враг совершил восемь атак неподалеку от Щербиновки и Торецкая;

на Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах Миролюбовка, Луч, Сухой Яр, Песчаное, Котлино, Украинка, Ясеново, Новоелизаветовка, Тарасовка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Новый Труд;

на Кураховском направлении Силы обороны отразили 26 атак на позиции наших войск вблизи Славянки, Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахового и Дачного;

на Времивском направлении противник совершил 13 наступательных действий на позиции украинских подразделений в районах Константинополя, Янтарного, Дачного и Константинопольского;

на Ореховском направлении наши войска успешно отразили одну атаку противника вблизи населенного пункта Новоданиловка;

на Приднепровском направлении российские захватчики, безуспешно, дважды штурмовали позиции наших подразделений.

"В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 94 атаки российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес девять авиационных ударов, с применением девяти управляемых бомб, а также осуществил 372 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов ", – отметили в Генштабе.

на Гуляйпольском направлении прошедших суток противник штурмовых действий не проводил;

на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено;

Также на границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", — добавили в ведомстве.

Как отмечалось, всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1970 человек. Также украинские воины обезвредили 10 танков, 25 боевых бронированных машин, 45 артиллерийских систем, две РСЗО, четыре средства противовоздушной обороны, 83 БПЛА оперативно-тактического уровня и 170 единиц автомобильной техники окупантов.

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