Яка ситуація на ключових напрямках фронту: зведення Генштабу

Протягом минулої доби зафіксовано 218 бойових зіткнень. Вчора, 6 січня, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 64 авіаційних ударів, скинувши 95 КАБ, застосував 2700 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив понад 5 000 обстрілів, з них 163 - із РСЗВ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Що відбувається на фронті

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Орішанка, Гранів, Уди, Золочів, Артільне, Сіверськ, Ступочки, Катеринівка, Торецьк, Олександро-Калинове, Олександро-Шультине, Олександропіль, Тарасівка, Гродівка, Андріївка, Новопіль, Олексіївка, Велика Новосілка, Костянтинопіль, Степногірськ.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу та техніки, дві радіолокаційні станції, два засоби протиповітряної оборони, а також ще один важливий об'єкт російських загарбників", - повідомили у Генштабі.

Також відомо, що:

на Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районі Вовчанська;

на Куп’янському напрямку минулої доби відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Тополі та Загризове;

на Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Надії, Першотравневого, Тернів, Ямполівки, Зарічного та Макіївки;

на Сіверському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Білогорівка;

на Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень в районах Часового Яру, Білої Гори та в напрямку Ступочок;

н Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак неподалік Щербинівки та Торецька;

на Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову і наступальну дію агресора в районах Миролюбівка, Промінь, Сухий Яр, Піщане, Котлине, Українка, Ясенове, Новоєлизаветівка, Тарасівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Новий Труд та Покровськ;

на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак на позиції наших військ поблизу Слов’янки, Срібного, Андріївки, Петропавлівки, Курахового та Дачного;

на Времівському напрямку противник здійснив 13 наступальних дій на позиції українських підрозділів у районах Костянтинополя, Янтарного, Дачного та Костянтинопольського;

на Оріхівському напрямку наші війська успішно відбили одну атаку противника поблизу населеного пункту Новоданилівка;

на Придніпровському напрямку російські загарбники, без успіху, двічі штурмували позиції наших підрозділів.

"В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 94 атаки російських загарбників. Крім цього, ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, із застосуванням дев’яти керованих бомб, а також здійснив 372 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів", - зазначили у Генштабі.

на Гуляйпільському напрямку минулої доби противник штурмових дій не проводив;

на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено;

Також на кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ застосовує артилерію по районах українських населених пунктів.

"Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу", - додали у відомстві.

Як зазначалося, загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1970 осіб. Також українські воїни знешкодили 10 танків, 25 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, дві РСЗВ, чотири засоби протиповітряної оборони, 83 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 170 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Читайте далі: