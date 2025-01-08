Соратник Орбана попал под санкции США: в Госдепе назвали причины

США впервые ввели санкции против "правой руки" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Под американскими санкциями оказался руководитель администрации премьера Антал Роган.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Госдепартамента США.

В Госдепе отметили, что санкции против Рогана введены из-за его коррупционной деятельности. По информации США, Роган занимал разные должности в венгерском правительстве и везде организовывал коррупционные схемы, позволявшие контролировать стратегические сектора экономики Венгрии.

"Роган сыграл центральную роль в создании в Венгрии системы, которая приносила выгоду ему и его партии за счет венгерского народа. Деятельность Рогана символизирует более широкую атмосферу безнаказанности в Венгрии, где ключевые элементы государства были захвачены олигархами и недемократическими деятелями", — говорится в пресс-релизе.

В ведомстве подчеркнули, что введенные санкции призваны гарантировать, что финансовая система США никак не способствует и не связана с коррупционной деятельностью Антала Рогана. Теперь венгерскому чиновнику запрещено въезжать на территорию США, а его в Америке, если таковые имеются, будут заморожены на срок действия санкций.

"Мы продолжаем призывать лидеров Венгрии к активным, недвусмысленным и решительным действиям по борьбе с коррупцией. Более прозрачная Венгрия будет способствовать укреплению Трансатлантического альянса и процветанию Европы", — подытожили в Госдепе.

Напомним, Евросоюз планирует ввести санкции против России за распространение дезинформации. Кроме того, ЕС может ввести дополнительные санкции против Белоруссии.

Читайте также: