Байден готовит "прощальное" ужесточение санкций против российской нефти — WP

Ограничения могут быть направлены против "теневого флота" танкеров, перевозящих баррели нефти российского происхождения.

Президент США Джо Байден до окончания полномочий своей администрации намерен ввести новые значительные санкции против энергетического сектора российской экономики.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на четырех чиновников, знакомых с вопросом.

По словам сипбеседников издания, "прощальный" пакет Байдена может быть направлен против "теневого флота" танкеров, перевозящих баррели нефти российского происхождения в обход санкций, а также ряда компаний-экспортеров, пока не попавших в "черные списки".

Кроме того, Белый дом рассматривает возможность отзыва лицензий на сделки, связанные с нефтегазовой торговлей, выданные подсанкционным российским банкам, среди которых Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк.

Один из источников WP утверждает, что, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), на нефтяном рынке сформировался избыток предложения, поэтому отрезание части российской нефти будет иметь умеренный эффект на цены.

Другой собеседник пояснил, что новые санкции обеспечат Украине "лучшую возможную позицию" для переговоров о справедливом мире и позволят лучше защищать себя.

Сейчас Россия продолжает вывозить за границу нефть и нефтепродукты практически в довоенных объемах: в ноябре такой экспорт составил 7,33 млн. баррелей в сутки, из которых 4,88 млн. приходится на сырую нефть, а 2,45 млн. — на нефтепродукты, согласно подсчетам. МЭА.

Доходы от экспорта углеводородов, впрочем, снижаются: по данным Центра исследования энергетики и чистого воздуха (CREA), в прошлом месяце они составили 600 млн. евро в день и стали самыми низкими с начала войны. Для сравнения: в начале 2024 года это было почти 750 млн. евро в день, а в первые месяцы вторжения, когда цены на нефть и газ взлетели, — более 1 млрд. долларов.

Напомним, в ходе предвыборной кампании избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что одним из способов закончить войну, которую ведет РФ в Украине, заключается в том, чтобы снизить цены на энергоносители вдвое. Мол, Путин не сможет воевать, когда цена нефти составит $40 за баррель.

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