Отключение света 26 декабря: чего ждать

В настоящее время работают все службы для восстановления как света, так и водоснабжения.

В результате состоявшейся 25 декабря массированной ракетно-дроновой атаки России в Украине вводятся ограничения на электроснабжение.

Об этом сообщило Укрэнерго.

В частности, для бытовых потребителей будут выключать свет с 8:00 до 21:00 в несколько очередей. Для бизнеса и промышленности графики ограничений будут действовать с 7:00 до 22:00.

В то же время, время применения и объем ограничений в течение суток могут изменяться в зависимости от ситуации.

График отключений для бытовых потребителей:

8:00 – 17:00 – полторы очереди отключений;

17:00 – 21:00 – одна очередь отключений.

Энергетики активно работают над восстановлением поврежденного оборудования и обещают как можно скорее вернуть энергоснабжение в нормальный режим.

Напомним, все работники электросетей пытаются возобновить электроснабжение.

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