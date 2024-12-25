Відключення світла 26 грудня: чого чекати

Наразі працюють усі служби для відновлення як світла, так й водопостачання.

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки Росії, що відбулася 25 грудня, в Україні запроваджуються обмеження на електропостачання.

Про це повідомило Укренерго.

Зокрема, для побутових споживачів будуть вимикати світло з 8:00 до 21:00 за кілька черг. Для бізнесу та промисловості графіки обмежень діятимуть з 7:00 до 22:00.

Водночас час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінюватися залежно від ситуації.

Графік відключень для побутових споживачів:

8:00 – 17:00 — півтори черги відключень;

17:00 – 21:00 — одна черга відключень.

Енергетики активно працюють над відновленням пошкодженого обладнання та обіцяють якомога швидше повернути енергопостачання до нормального режиму.

Нагадаємо, усі працівники електромереж намагаються відновити електропостачання. Під ворожої атаки загинув енергетик ДТЕК.

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