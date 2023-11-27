Куди поставити ялинку, щоб вона не обсипалася

Різдво вже не за горами, а це означає, що настав час задуматися про купівлю ялинки.

Ці ялинки мають обмежений термін служби і можуть швидко висохнути. Щоб допомогти вам довше зберігати святковий дух і уникнути їхнього висихання, фахівець з опалення об'єднався з садівником та експертом з ялинок, щоб разом скласти список рекомендацій для Еxpress.co.uk щодо того, куди найкраще поставити святкове дерево.

Різдвяні ялинки мають чудовий вигляд поряд із каміном, натуральним або штучним, але розміщувати дерево поряд із джерелом тепла насправді є величезною помилкою.

Температура

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Розміщення ялинки поряд із батареєю опалення, дров'яною піччю, каміном або підлогою з підігрівом може призвести до того, що вона висохне, матиме зів'ялий вигляд і втратить хвою вже перед Різдвом.

Якщо в будинку є підлога з підігрівом, спробуйте відключити її в зоні, де стоїть ялинка.

Поливання

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Якщо ви не можете уникнути теплого місця, переконайтеся, що підставка або ящик постійно наповнені водою, оскільки ялинка використовує до двох літрів води на день.

Незважаючи на поширену думку, не буває надмірного поливання ялинки.

Що стосується температури води, то, як і більшість інших рослин, ялинки віддають перевагу холодній воді, і надмірного поливання не буває, якщо ви не наповнюєте підставку щогодини.

Вологість

Ідеальна вологість у будинку взимку становить від 45 до 50 відсотків, а також це ідеальний рівень вологості, який потрібний вашій ялинці. Якщо повітря надто сухе, це призведе до в'янення дерева, і в цьому разі використовуйте зволожувач повітря, щоб підвищити вологість повітря та допомогти вашій ялинці залишатися живою та свіжою до кінця святкового сезону.

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