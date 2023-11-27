Куда поставить елку, чтобы она не осыпалась

Рождество уже не за горами, а это значит, что пора задуматься о покупке елки.
Настоящие елки имеют ограниченный срок службы и могут быстро высохнуть. Чтобы помочь вам дольше сохранять праздничный дух и избежать высыхания рождественских елок, специалист по отоплению объединился с садоводом и экспертом по рождественским елкам, чтобы вместе составить список рекомендаций для Еxpress.co.uk относительно того, куда лучше всего поставить праздничное дерево.
Рождественские елки отлично смотрятся рядом с камином, натуральным или искусственным, но размещать елку рядом с источником тепла на самом деле является огромной ошибкой.
Температура
Размещение елки рядом с батареей отопления, дровяной печью, камином или полом с подогревом может привести к тому, что елка высохнет, станет выглядеть увядшей и потеряет хвою уже перед Рождеством.
Если в доме есть пол с подогревом, попробуйте отключить его в зоне, где стоит елка.
Полив
Если вы не можете избежать теплого места, убедитесь, что подставка или ящик постоянно наполнены водой, поскольку рождественская елка использует до двух литров воды в день.
Несмотря на распространенное мнение, не бывает чрезмерного полива рождественской елки.
Что касается температуры воды, то, как и большинство других растений, рождественские елки предпочитают холодную воду, и чрезмерного полива не бывает, если вы не наполняете подставку каждый час.
Влажность
Идеальная влажность в доме зимой составляет от 45 до 50 процентов, а также это идеальный уровень влажности, который требуется вашей елке. Если воздух слишком сухой, это приведет к увяданию дерева, и в этом случае используйте увлажнитель воздуха, чтобы повысить влажность воздуха и помочь вашей рождественской елке оставаться живой и свежей до конца праздничного сезона.
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