Захарова упомянула о международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года.

Российская Федерация официально заявила досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии из-за якобы "дискриминации российских соотечественников".

Об этом сообщают российские пропагандисты из "РИА Новости" со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой.

Представитель российского внешнеполитического ведомства утверждает, что РФ решила задействовать "все доступные международные судебные механизмы против недружественных государств", которые, по ее словам, "на системной основе осуществляют дискриминацию российских соотечественников".

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В этом контексте Захарова упомянула о международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года.

"Уже заявлены досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии в связи с грубым попранием прав россиян вопреки указанной конвенции", — сказала она на брифинге в среду, 25 декабря.

Напомним, недавно представители Польши и стран Балтии обсудили военный ответ на возможное российское вторжение.

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