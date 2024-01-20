Страны Балтии построят линию оборонных бункеров вдоль границы с Россией

Эстония на восточной границе построит состоящую примерно из 600 бетонных бункеров линию обороны, чтобы отразить возможную российскую агрессию. Подавляющее большинство бункеров будет построено в Ида-Вирумаа и на юго-востоке Эстонии, но некоторые также будут расположены у Чудского озера.

Об этом пишет эстонское издание Postimees.ee.

Министры обороны стран Балтии на встрече в Риге в пятницу договорились, что аналогичную оборонительную зону на восточной границе создадут также Латвия и Литва. Для НАТО Эстония, Латвия и Литва - это одна оперативная зона.

По словам советника вице-канцлера Министерства обороны Кайдо Тийтуса, объекты физической защиты на границе нужны для того, чтобы в случае необходимости защитить территорию Эстонии с первого метра.

"Россия есть и будет самой большой угрозой безопасности Эстонии. Война в Украине снизила наступательную мощь России, но, по разным оценкам, она готова восстановить ее в течение двух-трех лет. Мы должны быть готовы и сделать цену нападения на Эстонию для России как можно выше", - сказал Тийтус. Он добавил, что объекты обороны необходимы на случай возможного нападения, чтобы задержать противника на границе и дать союзникам время прийти на помощь.

Бункеры защитят военных от огня противника и осколков снарядов. Условием прочности возводимого бункера является то, что он должен выдерживать прямое попадание снаряда калибра 152 мм.

Каждый бункер рассчитан на десять человек. Размер бункера составляет 30-35 квадратных метров, и он спроектирован таким образом, чтобы подразделение могло противостоять противнику в течение более длительного периода времени. Помимо прочего, в каждом бункере имеется еще и спальное место.

Тийтус заявил, что в последние годы Эстония обустроила восточную границу и построила там защитные ограждения, но они работают в мирное время и, к сожалению, не имеют особого эффекта в военное время.

Напомним, глава Кремля Владимир Путин одержим идеей восстановления Российской империи. Поэтому граждане Латвии должны быть готовы к гибридной войне, заявил накануне президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

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