Страны Балтии построят линию оборонных бункеров вдоль границы с Россией

В частности Эстония построит на восточной границе линию обороны из 600 бункеров.
Эстония на восточной границе построит состоящую примерно из 600 бетонных бункеров линию обороны, чтобы отразить возможную российскую агрессию. Подавляющее большинство бункеров будет построено в Ида-Вирумаа и на юго-востоке Эстонии, но некоторые также будут расположены у Чудского озера.
Об этом пишет эстонское издание Postimees.ee.
Министры обороны стран Балтии на встрече в Риге в пятницу договорились, что аналогичную оборонительную зону на восточной границе создадут также Латвия и Литва. Для НАТО Эстония, Латвия и Литва - это одна оперативная зона.
По словам советника вице-канцлера Министерства обороны Кайдо Тийтуса, объекты физической защиты на границе нужны для того, чтобы в случае необходимости защитить территорию Эстонии с первого метра.
"Россия есть и будет самой большой угрозой безопасности Эстонии. Война в Украине снизила наступательную мощь России, но, по разным оценкам, она готова восстановить ее в течение двух-трех лет. Мы должны быть готовы и сделать цену нападения на Эстонию для России как можно выше", - сказал Тийтус. Он добавил, что объекты обороны необходимы на случай возможного нападения, чтобы задержать противника на границе и дать союзникам время прийти на помощь.
Бункеры защитят военных от огня противника и осколков снарядов. Условием прочности возводимого бункера является то, что он должен выдерживать прямое попадание снаряда калибра 152 мм.
Каждый бункер рассчитан на десять человек. Размер бункера составляет 30-35 квадратных метров, и он спроектирован таким образом, чтобы подразделение могло противостоять противнику в течение более длительного периода времени. Помимо прочего, в каждом бункере имеется еще и спальное место.
Тийтус заявил, что в последние годы Эстония обустроила восточную границу и построила там защитные ограждения, но они работают в мирное время и, к сожалению, не имеют особого эффекта в военное время.
Напомним, глава Кремля Владимир Путин одержим идеей восстановления Российской империи. Поэтому граждане Латвии должны быть готовы к гибридной войне, заявил накануне президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.