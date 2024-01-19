В Латвии заявили о одержимости Путина и планах российского диктатора

Российский президент-диктатор Владимир Путин одержим идеей обновления Российской империи. Поэтому граждане Латвии должны быть готовы к гибридной войне.

Такое мнение высказал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает Delfi.

Он отмечает, что российская пропаганда указывает на то, что кремлевский "фюрер" мечтает о восстановлении Российской империи такой, какой она была в 19-м – начале 20 века. Именно поэтому, считает латвийский лидер, Рига должна быть готова к гибридной войне.

Он также напомнил, что Канада возглавляет в Латвии боевую группу расширенного присутствия, которую планируется увеличить до уровня бригады. В нее входят солдаты стран-союзников. В частности, в Польше.

"Мы видим и попытки использовать новые технологии, например, искусственный интеллект. Это первая кибервойна. Я могу согласиться с людьми, которые много говорили о том, что наша первая линия обороны — это Украина. Мы будем благодарны украинцам, которые воюют, чем возможно, им пришлось бы благодарить нас", — сказал Ринкевичс.

Напомним, в отчете Института изучения войны заявили, что Путин создает предпосылки для агрессии против стран Балтии. В частности, диктатор РФ заявил, что Латвия и другие страны Балтии "выбрасывают (этнических) россиян" из своих стран и что эта ситуация "непосредственно влияет на безопасность РФ".

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