Дуда заявил, что Путин пытается "поджечь мир"

Российский президент-диктатор Владимир Путин решил "поджечь мир". Кроме того, кремлевский "фюрер" взялся за возрождение империализма.

Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда на украинском завтраке в Давосе, сообщает The Guardian.

"Я абсолютно уверен, что через 30 лет после распада Советского Союза мы можем сказать, что сейчас мы являемся свидетелями возрождения российского империализма в его наиболее кровожадной версии. Без всякого сомнения, Путин решил поджечь мир", – сказал он.

Польский лидер призвал мир не поддаваться усталости из-за войны в Украине. Он подчеркнул, что Москва – это агрессор, напавший "на независимую и суверенную страну".

предупредил, что новая "коалиция зла" готова прибегнуть к любому риску ради управления мировым порядком.

"Украинцы должны сами решить свое будущее, никто другой не может его разрешить. И конфликт закончится только с полным отступлением Москвы", – отметил Дуда.

Напомним, ранее Дуда сделал заявление о переговорах Украины с Россией. По его словам, нет ничего удивительного в том, что украинские власти отказываются от переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.

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