Ученые впервые записали разговор между растениями на видео

Исследователи сняли на камеру то, как соседние растения общаются очень оригинальным способом.

Ученые показали, что растения окружены тонким туманом переносимых воздухом соединений, используемых для защиты и общения. Как и запахи, обнаруженные соединения отпугивают голодных травоядных и могут даже предупреждать растения о приближении хищников.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, команда японских исследователей в режиме реального времени записала общение растений, чтобы понять, как они получают и реагируют на сообщения об опасности, пишет IFLScience.

Исследователи знали о таких защитных механизмах растений c 1980-х годов и до настоящего времени обнаружили их более чем в 80 видах растений. Сейчас группа исследователей смогла снять на видео, как растения получают и реагируют на воздушные сигналы тревоги.

Биологи из Университета Сайтама в Японии Юри Аратани и Такуя Уемура со своей командой провели интересный эксперимент.

Первое, они генетически изменили растения, наделив их клетки биосенсором, флуоресцировавшим зеленым. Это позволило наблюдать за происходящим внутри растения с помощью флуоресцентного микроскопа.

Далее они собрали ЛОС (летучие органические соединения), выделяющие поврежденные насекомыми растения, и перенесли их на неповрежденных соседей.

"Мы сконструировали оборудование для перекачки ЛОС, выбрасываемых из растений, которыми питаются гусеницы, на неповрежденные соседние растения и объединили его с системой флуоресцентной визуализации в реальном времени. Эта инновационная установка визуализировала вспышки флуоресценции, которые распространяются в растении. ЛОС, выделяемые из поврежденного насекомыми растения", — рассказали исследователи.

Анализируя воздушные соединения, исследователи обнаружили, что два соединения под названием Z-3-HAL и E-2-HAL индуцируют кальциевые сигналы в Arabidopsis. Следует отметить, что передача сигналов кальция также используется клетками человека для общения.

"Мы наконец-то раскрыли сложную историю о том, когда, где и как растения реагируют на "предупредительные сообщения", передаваемые воздухом, от своих соседей, которые в опасности. Эта эфирная сеть связи, скрытая от нашего взгляда, играет ключевую роль в своевременной защите "соседей" от неизбежных угроз", — отметили исследователи.

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