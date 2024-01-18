Денис Монастырский, которого мы не знали: воспоминания жены

Год, как страшная авиавария унесла жизни 14 человек, 7 из которых были руководителями и работниками МВД.

18 января 2023 года в Броварах под Киевом разбился вертолет ГСЧС, на борту которого находились сотрудники МВД Украины. Среди пассажиров был и министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Все члены и пассажиры экипажа погибли.

О Денисе Монастырском, которого мы не знали, — отце, муже, лидере — и о том утре 18 января рассказала его жена Жанна Монастырская в эксклюзивном интервью для Сніданку с 1+1 Елене Квитке.

Год без Монастырского

Жена Дениса Монастырского говорит, что справляется со своими эмоциями: «Для меня это важно, что я подаю детям пример того, что и они могут справиться. Сказать, каким был этот год… Мне кажется, что его не было.

Дневники Монастырского

Денис Монастырский – человек совершенно не публичный. Но публичность являлась частью его работы. В первые дни полномасштабного вторжения он фактически начал вести диалог с украинцами – видеодневник. Но был еще один дневник, написанный от руки. Жанна говорит, что частично его читала, а сейчас находится у мамы Дениса.

Он действительно почти постоянно вел дневники — и в школьные, и в студенческие годы. Это были больше его взгляды на жизнь. Последние записи перед женитьбой. Он делился своими впечатлениями о том, что нас ждет будущая супружеская жизнь», – отметила женщина.

"Я выходила замуж за лидера"

В 2019 году Денис Монастырский стал депутатом. В 2021-м — министром. Жанна признается, что, когда выходила за него замуж, думала о том, что выходит за будущего руководителя такого уровня: «Я считаю, что я выходила замуж уже за лидера. На самом деле, он мог вести за собой людей. Но что интересно, он никогда не считал себя выше других”.

"Один из студентов в воспоминаниях, запись которых я видела, сказал, что Денис встречался со студентами и было такое впечатление, что он не хочет быть выше их, а хочет, чтобы все стали выше", — вспомнила она.

Для Дениса однозначно его миссия не была обузой. Но он действительно приносил жертву, понимая, от чего отказывается, говорит его жена.

Он понимал, что с того момента живет не для себя и своей семьи. Я была не в восторге от этой идеи», – прокомментировала она.

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Полномасштабное вторжение: новые вызовы

После восьми месяцев Дениса Монастырского в должности министра внутренних дел началось полномасштабное вторжение. Многие нестандартные решения, которые принимались в то время, приписывают именно ему: выдача оружия гражданским, престуры в Бучу после освобождения.

«Я бы назвала его особенностью. Это та смелость брать на себя ответственность. Для меня это было ожидаемо», – рассказала Жанна.

Она добавила, что в первые недели они с мужем пытались звонить друг другу почти каждый день: «Мы очень близки, поэтому это то, в чем мы черпали эту силу. Конечно, я всегда спрашивала его, как дела. В начале всегда был ответ "стабильно сложно". Но я не могу сказать, что он был напуган”.

Мужчина и отец

В одном из своих последних интервью Денис Монастырский сказал, что его абсолютно точный план, который он определил для себя как министр, больше времени проводить с семьей.

“Как отец и муж для меня он самый лучший. Были походы в лес с разжиганием костра, походы на байдарках, в горы. Оба сына очень похожи на отца. Это замечается в чертах характера, в словах, поведении, облике. Я очень благодарна Денису, что он оставил видеодневники. И даже если он не может присутствовать сейчас физически с сыновьями, он сделал очень многое для того, чтобы они могли гордиться своим отцом», — делится Жанна.

Денис Монастырский/Facebook

Женщина рассказала историю знакомства: «Мы познакомились еще тогда, когда я даже не была студенткой. Потом фактически четыре года мы не виделись. Но объединила нас все же культурная деятельность. Мы вместе писали книгу о культурных достопримечательностях города Хмельницкий. Вот тогда и было познание друг друга и понимание того, что у нас много общих интересов и взглядов».

Денис Монастырский с женой/Facebook

Не был кабинетным министром

Денис Монастырский не являлся кабинетным министром. “У него была большая жизненная необходимость быть с теми, кто в беде, быть там, где только что произошли взрывы и пострадали люди. Он очень любил рассказывать мне и детям о каких-то героических поступках наших военных. Фактически все его командировки были в горячие точки», – рассказала жена.

Денис Монастырский/Facebook

Утро 18 января

В последний раз она с ним виделась утром 18 января. «Помню тот день посекундно. В то утро было все то, что и каждое утро. Перед прощанием обязательно были объятия и слова о том, что мы друг друга любим. У меня не было никакого предчувствия опасности. Я думаю, что у Дениса так же. Он готовился к этой командировке, что наконец-то он сможет решить накопившиеся вопросы”, — поделилась воспоминаниями Жанна.

Нет такого, что я не успела сказать. Сила нашей семьи, я считаю, в том, что мы могли обсудить что угодно и обязательно это делали. Конечно, сейчас у меня очень много того, что хотелось бы обсудить, но нет этой возможности», – говорит она.

"Я считаю Дениса героем", — резюмировала женщина.

Напомним, 18 января 2023 года в катастрофе вертолета в Броварах погиб глава МВД Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин, госсекретарь министерства Юрий Лубкович, их помощники, а также три члена экипажа ГСЧС.

Следствие завершило досудебное расследование авиакатастрофы и выяснило, что причиной трагедии стало нарушение правил безопасности полетов вертолета.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Денис Монастырский, которого мы не знали — отец, муж, лидер | Интервью с Жанной Монастырской

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