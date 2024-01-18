Денис Монастирський, якого ми не знали: спогади дружини

Рік, як страшна авіатроща забрала життя 14 людей, 7 з яких були керівниками та працівниками МВС.

18 січня 2023 року в Броварах під Києвом розбився гелікоптер ДСНС, на борту якого були співробітники МВС України. Серед пасажирів був і міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Усі члени та пасажири екіпажу загинули.

Про Дениса Монастирського, якого ми не знали, — батька, чоловіка, лідера — та про той ранок 18 січня розповіла його дружина Жанна Монастирська в ексклюзивному інтервʼю для “Сніданку з 1+1” Олені Квітці.

Рік без Монастирського

Дружина Дениса Монастирського каже, що справляється зі своїми емоціями: “Для мене це важливо, що я подаю дітям приклад того, що і вони можуть справитися. Сказати, яким був цей рік… Мені здається, що його не було”.

Щоденники Монастирського

Денис Монастирський — людина абсолютно непублічна. Але публічність була частиною його роботи. В перші дні повномасштабного вторгнення він фактично почав вести діалог з українцями — відеощоденник. Але був ще один щоденник, написаний від руки. Жанна говорить, що частково його читала, а зараз він у мами Дениса.

“Він дійсно майже постійно вів щоденники — і в шкільні, і в студентські роки. Це були більше його погляди на життя. Останні записи — перед одруженням. Він ділився своїми враженнями про те, що нас чекає майбутнє подружнє життя”, — зазначила жінка.

“Я виходила заміж за лідера”

2019-го року Денис Монастирський став депутатом. 2021-го — міністром. Жанна зізнається, що коли виходила за нього заміж, думала про те, що виходить за майбутнього керівника такого рівня: “Я вважаю, що я виходила заміж вже за лідера. Насправді він міг вести за собою людей. Але що цікаво, він ніколи не вважав себе вищим за інших”.

“Один зі студентів у спогадах, запис яких я бачила, сказав, що Денис зустрічався зі студентами і було таке враження, що він не хоче бути вищим над ними, а хоче, щоб всі стали вищими”, — пригадала вона.

Для Дениса однозначно його місія не була тягарем. Але він дійсно приносив жертву, адже розумів, від чого відмовляється, каже його дружина.

“Він розумів, що з того моменту живе не для себе і своєї сімʼї. Я була не в захваті від цієї ідеї”, — прокоментувала вона.

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Повномасштабне вторгнення: нові виклики

Після восьми місяців Дениса Монастирського на посаді міністра внутрішніх справ почалося повномасштабне вторгнення. Багато нестандартних рішень, які ухвалювалися в той час, приписують саме йому: видавання зброї цивільним, престури до Бучі після звільнення.

“Я б назвала це його особливістю. Це ота сміливість брати на себе відповідальність. Для мене це було очікувано”, — розповіла Жанна.

Вона додала, що в перші тижні вони з чоловіком намагалися телефонувати один одному майже кожного дня: “Ми дуже близькі, тому це те, в чому ми черпали цю силу. Звичайно, я завжди запитувала у нього, як справи. На початку завжди була відповідь “стабільно складно”. Але я не можу сказати, що він був наляканий”.

Чоловік і батько

В одному зі своїх останніх інтервʼю Денис Монастирський сказав, що його абсолютно точний план, який він визначив для себе як міністр, — більше часу проводити з родиною.

“Як батько і чоловік для мене він найкращий. Були походи в ліс з розпалюванням багаття, походи на байдарках, в гори. Обидва сини дуже схожі на батька. Це помічається в рисах характеру, в словах, поведінці, зовнішності. Я дуже вдячна Денису, що він залишив відеощоденники. І навіть якщо він не може бути присутнім зараз фізично з синами, він зробив дуже багато для того, щоб вони могли пишатися своїм батьком”, — ділиться Жанна.

Денис Монастирський / Facebook

Жінка розповіла історію їхнього знайомства: “Ми познайомилися ще тоді, коли я навіть не була студенткою. Потім фактично чотири роки ми не бачились. Але обʼєднала нас все ж таки культурна діяльність. Ми разом писали книгу про культурні памʼятки міста Хмельницький. Ось тоді й було пізнання одне одного і розуміння того, що у нас є багато спільних інтересів та поглядів”.

Денис Монастирський з дружиною / Facebook

Не був кабінетним міністром

Денис Монастирський не був кабінетним міністром. “У нього була велика життєва необхідність бути з тими, хто в біді, бути там, де щойно відбулися вибухи і постраждали люди. Він дуже любив розповідати мені і дітям про якісь героїчні вчинки наших військових. Фактично всі його відрядження були в гарячі точки”, — розповіла дружина.

Денис Монастирський / Facebook

Ранок 18 січня

Востаннє вона з ним бачилася зранку 18 січня. “Памʼятаю той день посекундно. Того ранку було все те, що і кожного ранку. Перед прощанням обовʼязково були обійми і слова про те, що ми один одного любимо. В мене не було ніякого передчуття небезпеки. Я думаю, що в Дениса так само. Він готувався до цього відрядження, що нарешті він зможе вирішити питання, які накопичилися”, — поділилася спогадами Жанна.

“Немає такого, що я не встигла сказати. Сила нашої сімʼї, я вважаю, в тому, що ми могли обговорити будь-що і обовʼязково це робили. Звичайно, зараз в мене дуже багато того, що хотілося б обговорити, але немає цієї можливості”, — каже вона.

“Я вважаю Дениса героєм”, — резюмувала жінка.

Нагадаємо, 18 січня 2023 року у катастрофі гелікоптера у Броварах загинув голова МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін, держсекретар міністерства Юрій Лубкович, їхні помічники, а також три члени екіпажу ДСНС.

Слідство завершило досудове розслідування авіакатастрофи і з’ясувало, що причиною трагедії стало порушення правил безпеки польотів гелікоптера.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Денис Монастирський, якого ми не знали - батько, чоловік, лідер | Інтервʼю з Жанною Монастирською

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