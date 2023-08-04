Авиакатастрофа с руководством МВД: суд избрал меру пресечения всем подозреваемым

Четверо подозреваемых будут находиться в СИЗО, еще один – под домашним арестом.

Печерский райсуд Киева 4 августа избрал меры пресечения всем пяти должностным лицам ГСЧС Украины по делу об авиакатастрофе, в которой погибло руководство МВД и сопровождающие лица.

Об этом сообщили в пресс-службе Госбюро расследований.

Так, суд избрал четырем фигурантам дела об авиакатастрофе с руководством МВД 18 января 2023 года в Броварах меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога. Еще одному фигуранту – начальнику службы безопасности полетов – в качестве меры пресечения выбрано круглосуточное пребывание под домашним арестом.

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Накануне по указанному делу работники ДБР сообщили о подозрении пяти должностным лицам ГСЧС:

начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины;

и.о. командира отряда;

заместителю командира по летной подготовке;

командиру авиационной эскадрильи;

начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

Так, должностным лицам Управления авиации ГСЧС и Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности полетов, что повлекло за собой гибель людей и большой материальный ущерб. Начальник службы безопасности полетов этого же отряда уведомлен о подозрении в служебной халатности.

Заметим, следователи ДБР поминутно восстановили день крушения вертолета и расшифровали "черные ящики". Следователи установили, что причиной аварии стали нарушение правил безопасности полетов и служебная халатность, а не диверсия, которая была одной из версий в ходе расследования.

Напомним, в катастрофе вертолета в Броварах 18 января 2023 года погиб глава МВД Денис Монастырский и другое руководство ведомства. В результате падения вертолета вблизи детсада погибли четверо женщин и малолетний ребенок. Еще 31 человек получил ранения, среди которых 13 детей.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Это ужас! Переговоры пилотов перед катастрофой, в которой погибли Монастырский и Енин. Смотри до конца"

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