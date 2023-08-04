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Прогноз погоды на 5 августа: надвигается жара, местами ожидается до +36°С

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Прогноз погоды на 5 августа: надвигается жара, местами ожидается до +36°С

В Киеве 5 августа днем температура поднимется до 34°С / Фото: Центральная геофизическая обсерватория

В Киеве и области в субботу ожидается жаркая погода с температурой днем 32-34°С.

В Украине в субботу, 5 августа, в некоторых областях столбик термометра поднимется до отметки +36°С.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

В большинстве западных областей переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы; температура ночью 14-19°, днем 28-33°.

На остальной территории малооблачная, сухая и жаркая погода с температурой ночью 18-23°, днем 31-36°.

Ветер в Украине восточный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Прогноз погоды на 5 августа / © Укргидрометцентр
Прогноз погоды на 5 августа / Фото: Укргидрометцентр

В Киеве и области тоже жарко

В Киеве и области 5 августа ожидается малооблачная, сухая и жаркая погода с температурой ночью 18-23°, днем 32-34°С.

Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Напомним, из Киева во Львов в августе запустили дополнительные поезда.

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Дата публикации
Просмотры
416
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