Дуда заявив, що Путін намагається "підпалити світ"

Російський президент-диктатор Володимир Путін вирішив "підпалити світ". Крім того, кремлівський "фюрер" взявся за відродження імперіалізму.

Таку думку висловив президент Польщі Анджей Дуда на Українському сніданку у Давосі, повідомляє The Guardian.

"Я абсолютно впевнений, що через 30 років після розпаду Радянського Союзу ми можемо сказати, що зараз ми є свідками відродження російського імперіалізму у його найбільш кровожерливій версії. Без жодного сумніву, Путін вирішив підпалити світ", – сказав він.

Польський лідер закликав світ не піддаватися втомі через війну в Україні. Він наголосив, що Москва - це агресор, що напав "на незалежну та суверенну країну".

попередив, що нова "коаліція зла" готова вдатися до будь-якого ризику заради управління світовим порядком.

"Українці мають самі вирішити своє майбутнє, ніхто інший не може його вирішити. І конфлікт закінчиться лише з повним відступом Москви", - зауважив Дуда.

Нагадаємо, раніше Дуда зробив заяву про переговори України з Росією. З його слів, немає нічого дивного у тому, що українська влада відмовляється від переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

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