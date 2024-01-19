Курс валют на 19 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 19 января. Стоимость доллара – 37,70 – на 19 коп. меньше курса предыдущего дня. Евро тем временем потерял 20 коп., а злотый — 7 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 37,70 грн (-19 коп.)

Курс евро

1 евро – 41,01 грн (-20 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,32 грн (-7 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,75 – 38,35 грн

"Ощадбанк" – 37,80 – 38,45 грн

"ПУМБ" – 37,90 – 38,50 грн

"Укрсиббанк" – 37,80 – 38,45 грн

"Укрэксимбанк" – 37,80 – 38,50 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 40,95 – 41,95 грн

"Ощадбанк" – 41,50 – 42,20 грн

"ПУМБ" – 41,40 – 42,10 грн

"Укрсиббанк" – 41,15 – 42,15 грн

"Укрэксимбанк" – 41,40 – 42,20 грн

Курс злотого в банках

"Сбербанк" — 9,00 — 9,60 грн

"ПУМБ" – 9,30 – 9,70 грн

"Укрэксимбанк" – 9,15 – 9,55 грн

"ПУМБ" – 9,30 – 9,70 грн

Как сообщалось, в Украине пособие на ребенка увеличится на тысячу гривен. Помощь от государства после рождения малыша в 2024 году составит 41 280 гривен, но полную сумму родителям не предоставляют сразу.

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