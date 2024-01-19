У Латвії заявили про одержимість Путіна та плани російського диктатора

Російський президент-диктатор Володимир Путін одержимий ідеєю відновлення Російської імперії. Тому громадяни Латвії мають бути готові до гібридної війни.

Таку думку висловив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, повідомляє Delfi.

Він наголошує, що російська пропаганда вказує на те, що кремлівський "фюрер" мріє про відновлення Російської імперії такою, якою вона була в 19-му - початку 20 століття. Саме тому, вважає латвійський лідер, Рига має бути готовою до гібридної війни.

Він також нагадав, що Канада очолює у Латвії бойову групу розширеної присутності, яку планується збільшити до рівня бригади. До неї входять солдати країн-союзників. Зокрема, Польщі.

"Ми бачимо і спроби використовувати нові технології, наприклад, штучний інтелект. Це перша кібервійна. Я можу погодитися з людьми, які багато говорили про те, що наша перша лінія оборони - це Україна. Ми краще дякуватимемо українцям , які воюють, чим, можливо, їм довелося б дякувати нам", - сказав Рінкевичс.

Нагадаємо, у звіті Інституту вивчення війни заявили, що Путін створює передумови для агресії проти країн Балтії. Зокрема, диктатора РФ заявив, що Латвія та інші країни Балтії "викидають (етнічних) росіян" зі своїх країн і що ця ситуація "безпосередньо впливає на безпеку РФ".

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