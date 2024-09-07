Трамп назвал способ, которым он закончит войну в Украине

Американский президент считает важным аргументом понижение цены на нефть.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах закончит войну в Украине еще до нового года. При этом он назвал способ, благодаря которому добьется этого.
Об этом говорилось в выступлении Трампа в Нью-Йоркском экономическом клубе 5 сентября, полностью приводящего издание The Singju Post.
По его словам, он сможет закончить войну в Украине еще до официального вступления в должность — согласно регламенту инаугурация проходит 20 января.
“Если мы победим [на выборах президента], я верю, что смогу решить эту войну как избранный президент еще до того, как официально вступит в должность. Я могу остановить эту войну, потому что это ужасная война. И в Украине убивают гораздо больше людей, чем вы себе представляете”, — сказал Трамп.
В конце концов, политик раскрыл свой план завершения войны, который заключается в том, чтобы снизить цены на энергоносители вдвое или более в течение 12 месяцев после вступления в должность.
"Путин не сможет воевать с нефтью по $40", – отметил Трамп.
Ранее Трамп неоднократно заявлял о способности быстро обеспечить мир при возвращении на пост президента.
"Я буквально той же ночью, как станет известно о моей победе, позвоню по телефону двум людям: [Владимиру] Путину и [Владимиру] Зеленскому... Мы заключим соглашение в течение 24 часов", — говорил он, не раскрывая деталей.
Напомним, ранее Дональд Трамп намекнул, что операция Украины в Курской области (Россия) чревата началом Третьей мировой войны, а также назвал того, кто поможет завершить войну РФ против Украины.
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