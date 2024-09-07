Трамп назвав спосіб, у який він закінчить війну в Україні

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах закінчить війну в Україні до ще до нового року. При цьому він назвав спосіб, завдяки якому досягне цього.

Про це йшлося у виступі Трампа у Нью-Йоркському економічному клубі 5 вересня, який повністю наводить видання The Singju Post.

За його словами, він зможе закінчити війну в Україні ще до офіційного вступу на посаду — згідно з регламентом інавгурація відбувається 20 січня.

“Якщо ми переможемо [на виборах президента], я вірю, що зможу вирішити цю війну як обраний президент ще до того, як офіційно обійму посаду. Я можу зупинити цю війну, бо це жахлива-жахлива війна. І в Україні вбивають набагато більше людей, ніж ви собі уявляєте”, — сказав Трамп.

Зрештою політик розкрив свій план завершення війни, який полягає у тому, щоб знизити ціни на енергоносії вдвічі чи більше протягом 12 місяців після вступу на посаду.

"Путін не зможе воювати з нафтою по $40", - зазначив Трамп.

Раніше Трамп неодноразово заявляв про здатність швидко забезпечити мир у разі повернення на пост президента.

“Я буквально тієї ж ночі, як стане відомо про мою перемогу, зателефоную двом людям: [Володимиру] Путіну та [Володимиру] Зеленському... Ми укладемо угоду протягом 24 годин”, — говорив він, не розкриваючи деталей.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп натякнув, що операція України в Курській області (Росія) загрожує початком Третьої світової війни, а також назвав того, хто допоможе завершити війну РФ проти України.

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