Байден готує “прощальне” посилення санкцій проти російської нафти — WP

Обмеження можуть бути спрямованими проти “тіньовий флоту” танкерів, які перевозять барелі нафти російського походження

Президент США Джо Байден до закінчення повноважень своєї адміністрації планує запровадити нові значні санкції проти енергетичного сектора російської економіки.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на чотирьох чиновників, знайомих із питанням.

За словами сіпврозмовників видання, “прощальний” пакет Байдена може бути спрямованим проти “тіньовий флоту” танкерів, які перевозять барелі нафти російського походження в обхід санкцій, а також низки компаній-експортерів, які поки що не потрапили до "чорних списків".

Крім того, Білий дім розглядає можливість відкликання ліцензій на угоди, пов'язані з нафтогазовою торгівлею, які видані підсанкційним російським банкам, серед яких “Сбербанк”, ВТБ та “Альфа-банк”.

Одне з джерел WP стверджує, що, за оцінкою Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), на нафтовому ринку сформувався надлишок пропозиції, тому відрізання частини російської нафти матиме помірний ефект на ціни.

Інший співрозмовник видання пояснив, що нові санкції забезпечать Україні “найкращу можливу позицію” для переговорів про справедливий мир та дадуть можливість краще захищати себе.

Зараз Росія продовжує вивозити за кордон нафту та нафтопродукти практично в довоєнних обсягах: у листопаді такий експорт склав 7,33 млн барелів на добу, з яких 4,88 млн припадає на сиру нафту, а 2,45 млн – на нафтопродукти, згідно з підрахунками МЕА.

Доходи від експорту вуглеводнів, втім, знижуються: за даними Центру дослідження енергетики та чистого повітря (CREA), минулого місяця вони склали 600 млн євро на день і стали найнижчими з початку війни. Для порівняння: на початку 2024 року це було майже 750 млн євро на день, а в перші місяці вторгнення, коли ціни на нафту і газ злетіли, — понад 1 млрд доларів.

Нагадаємо, перед під час передвиборної кампанії обраний президент США Дональд Трамп заявляв, що одним із способів закінчити війну, яку веде РФ в Україні, полягає у тому, щоб знизити ціни на енергоносії вдвічі. Мовляв, Путін не зможе воювати, коли ціна нафти буде становити $40 за барель.

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