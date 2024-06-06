Москва пристосувалася до санкцій, зокрема й до заборони Європейського Союзу на імпорт російської нафти.

У травні надходження до російського державного бюджету від нафти зросли майже на 50% порівняно з минулим роком. Це повʼязано зі зростанням цін на нафту та тим, що Кремль адаптується до санкцій.

Про це пише Bloomberg, зробивши підрахунки на основі даних Міністерства фінансів РФ.

За словами журналістів, податки з продажу нафти зросли до 7,1 мільярда доларів минулого місяця. Сумарна виручка від нафти і газу зросла на 39% до 793,7 млрд рублів (приблизно 9 млрд доларів).

У матеріалі йдеться про те, що зростання доходів послідувало за зростанням цін на нафту марки Urals. Це ключова експортна нафта Росії, продаж якої допомагає фінансувати війну проти України.

Міністерство фінансів РФ розрахувало травневі податки, виходячи з ціни на нафту марки Urals у 74,98 доларів за барель порівняно з 58,63 долл роком раніше. Знижка до світового еталона Brent скоротилася навіть на тлі цінового обмеження, запровадженого країнами G7.

Обмеження і цінова стеля на нафту в 60 доларів, запроваджена країнами G7 мали на меті зменшити приплив до Росії нафтодоларів, які потрібні їй для фінансування війни проти України. Однак Москва пристосувалася до санкцій, зокрема й до заборони Європейського Союзу на імпорт російської нафти — вона тепер використовує великий тіньовий флот танкерів і продає за допомогою них свою нафту азійським клієнтам.

Доходи Росії від нафти у травні могли бути вищими, якби вони не постраждали від суттєвих субсидій виробникам палива в країні.

Утім, хоч є зростання доходів від нафти і газу, Кремль пропонує скоротити загальний прогноз доходів від галузі на 2024 рік.

Раніше стало відомо, що Велика Британія та більша частина Європи припинили багаторічне зростання залежності від нафти й газу з Росії, натомість переорієнтувавшись на інших постачальників, як-от США та Канада.