Резонансна стаття FT про "життя в холоді та темряві" в Україні: в уряді відреагували

У Міністерстві енергетики України заявили, що стаття Financial Times про надскладну ситуацію в українській енергетиці, - це дезінформація та інформаційно-психологічна операція в інтересах агресорки Росії.

Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства енергетики.

"5 червня у британському виданні Financial Times вийшла стаття під назвою "Росія знищила більше половини енергетики України", яка має ознаки інформаційно-психологічної операції, носить маніпулятивний характер та просуває наративи ворога", - йдеться у тексті заяви.

У відомстві наголошують, що автори публікації наводять посилання на анонімні джерела в українському уряді, а це, зауважують у Міненерго, "ставить під сумнів достовірність наданої інформації, адже вона не підтверджена офіційними джерелами".

"Аудиторія має розуміти, що посилання на анонімні джерела без конкретних підтверджень не є надійною інформацією, а висновки можуть бути маніпулятивними. Наприклад, неназваний представник української влади у статті стверджує, що "ми повинні готуватися до життя в холоді і темряві". Це твердження спрямоване на поширення страху та паніки серед населення", - заявляють у міністерстві.

Також, за даними Міненерго, у статті міститься неправдива інформація, яку подають як факт. Йдеться про те, що 31 травня було ухвалене рішення про подвійне зростання тарифів на електроенергію для населення. У відомстві назвали це "відвертою брехнею і маніпуляцією", бо розмір тарифу збільшився на 63% - "є велика різниця між 60 та 100%".

"Щоб надати матеріалу видимість достовірності, у статті змішуються правдиві і фальшиві дані та містяться апелювання до емоцій читача", - наголошують у Міненерго.

У заяві повідомляють, що в українському інформаційному просторі зросла кількість інформаційних вкидів, пов’язаних з темою енергетики, які мають ознаки ІПСО та "спрямовані на створення соціальної напруги, залякування українців і формування недовіри до дій влади у складний період". Саме тому відомство просить не поширювати неправдиві наративи і дезінформацію.

Матеріал Financial Time

Британське видання з посиланням на українських урядовців повідомило, що українцям слід готуватися до життя в холоді та темряві. Адже потужні удари армії агресорки Росії завдали серйозних пошкоджень українській енергетиці.

За словами одного джерела, яке залишилося анонімним, 1 червня росіяни здійснили атаку на енергетику і вона була "руйнівна". Інший посадовець заявив: ймовірно, до зими українцям доведеться проводити значну частину дня без електрики.

"Ми повинні підготуватися до життя в холоді та темряві", - сказав один із чиновників, коментуючи те, якими будуть наступні місяці.

Читайте також: