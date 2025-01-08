Соратник Орбана потрапив під санкції США: у Держдепі назвали причини

США вперше запровадили санкції проти "правої руки" прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Під американськими санкціями опинився керівник адміністрації прем’єра Антал Роган.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті Держдепартаменту США.

У Держдепі зауважили, що санкції проти Рогана запроваджено через його корупційну діяльність. За інформацією США, Роган обіймав різні посади в угорському уряді й всюди організовував корупційні схеми, які дозволяли контролювати стратегічні сектори економіки Угорщини.

"Роган зіграв центральну роль у створенні в Угорщині системи, що приносила вигоду йому та його партії за рахунок угорського народу. Діяльність Рогана символізує ширшу атмосферу безкарності в Угорщині, де ключові елементи держави були захоплені олігархами та недемократичними діячами", – йдеться у пресрелізі.

У відомстві підкреслили, що запроваджені санкції покликані гарантувати, що фінансова система США жодним чином не сприяє та не пов'язана з корупційною діяльністю Антала Рогана. Відтепер угорському посадовцю заборонено в'їжджати на територію США, а його в Америці, якщо такі є, будуть заморожені на термін дії санкцій.

"Ми продовжуємо закликати лідерів Угорщини до активних, недвозначних та рішучих дій щодо боротьби з корупцією. Прозоріша Угорщина сприятиме зміцненню Трансатлантичного альянсу і процвітанню Європи", – підсумували у Держдепі.

Нагадаємо, Євросоюз планує запровадити санкції проти Росії за поширення дезінформації. Крім того, ЄС може ввести додаткові санкції проти Білорусі.

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