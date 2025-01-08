"Он сходит с ума": биограф Маска заявил, что миллиардер представляет угрозу для США

Биограф американского миллиардера Илона Маска Сет Абрамсон заявил, что бизнесмен глубоко болен и может сойти с ума.

Об этом он написал в соцсети X.

Абрамсон заявил, что опасения по поводу психического здоровья Маска у него не безосновательны.

"Я биограф Маска, который отслеживал его поведение в Интернете в последние два года, и, учитывая, что он признал наличие психических заболеваний, употребления тяжелых наркотиков и сильного стресса, теперь есть основания опасаться, что он глубоко болен", — написал он.

Абрамсон отметил, что Маск обладает многими важными для цивилизации отраслями, поэтому ситуация вызывает особую обеспокоенность.

"Тот факт, что он является следующим президентом, означает, что его безумие и растущее подстрекательство к насилию ставят под угрозу всех нас", — заявил биограф миллиардера.

Кроме того, он призвал администрацию действующего президента принять меры, чтобы оградить Соединенные Штаты от влияния Маска. В частности, он призвал расторгнуть все контракты с компаниями Маска, а также подать иски на блокирование его инициативы DOGE, а также начать новые расследования.

"Если не будут приняты никакие меры – а я подозреваю, что никакие меры не будут приняты – то, что этот человек в своем растущем безумии сделает с Америкой на посту президента в ближайшие годы, ляжет на головы не только его самого и тех, кто его поддерживает или дает ему возможность, но и тех, кто проигнорировал неотложные, обоснованные предупреждения, подобные этому", – заявил Абрамсон.

Напомним, ранее сообщалось, что Трампу начала надоедать навязчивость Илона Маска.

Кроме того, мы ранее информировали, что британские политики призвали Трампа пересмотреть отношения с Маском.

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