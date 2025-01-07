Макрон раскритиковал Маска за вмешательство в дела других стран

Он отметил, что вмешательство в дела других стран стало основным вызовом нового столетия.

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал американского миллиардера Илона Маска за вмешательство в другие страны назвал это основным вызовом XXI века.

Об этом французский лидер заявил на тридцатой конференции послов в Париже.

"Если бы кто-то сказал нам десять лет назад, что владелец одной из крупнейших мировых социальных сетей будет поддерживать новый реакционный интернационал и напрямую вмешиваться в выборы, в том числе в Германии, кто бы мог это представить?" – сказал Макрон, имея в виду заявление Илона Маска о поддержке им ультраправой партии Германии AfD.

Он отметил, что вмешательство в дела других стран стало основным вызовом нового столетия.

"Это мир, в котором мы живем, в котором должны вести дипломатию", — отметил он.

В то же время, по словам Макрона, его команда готова сотрудничать с администрацией Дональда Трампа.

"Если мы решим быть слабыми и уязвимыми, у нас мало шансов на то, что Соединенные Штаты Америки президента Трампа будут уважать нас. Мы должны знать, как сотрудничать с выбором, сделанным американским народом", — подчеркнул глава Франции.

Напомним, ранее сообщалось, что Маск требует новых выборов в Великобритании.

Кроме того, мы ранее информировали, что сенатор США требует разъяснений от Трампа относительно влияния Илона Маска на политику.

Читайте также: