В ВСУ рассказали, что происходит на Харьковском направлении

Украинские бойцы продолжают сдерживать давление российских оккупационных войск. За прошедшие сутки отбиты три вражеских атаки в районе Волчанска. российские оккупанты нанесли 4 авиаудара с использованием 7 КАБов, 8 НАР, а также 36 ударов дронами-камикадзе. Совершили 352 обстрела позиций ВСУ.

Об этом сообщает ОТУ "Харьков".

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Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских окупантов. Потери врага за минувшие сутки составили 85 существ, из них безвозвратные – 35, санитарные – 50. Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 75 единиц вооружения и военной техники, в частности:

1 боевую бронированную машину,

3 артиллерийские системы,

19 автомобилей,

6 единиц спецтехники,

46 БпЛА.

Уничтожено:

68 укрытия для личного состава,

5 стартовых позиций запуска БпЛА,

2 место хранения боеприпасов.

"Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации", — подытожили в ведомстве.

Как отмечалось, всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1970 человек. Также украинские воины обезвредили 10 танков, 25 боевых бронированных машин, 45 артиллерийских систем, две РСЗО, четыре средства противовоздушной обороны, 83 БПЛА оперативно-тактического уровня и 170 единиц автомобильной техники окупантов.

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