Загарбники просунулися в районі низки населених пунктів - DeepState

Російські загарбники протягом минулої доби просунулися біля низки населених пунктів вздовж лінії фронту.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

"Ворог просунувся в Торецьку, Кураховому, Нововасилівці, Слов'янці, Дворічній, Новоіванівці, біля Нової Сорочини, Нескучного та Янтарного", - йдеться у повідомленні.

Крім того, аналітики DeepState повідомили, що наразі уточнюють інформацію щодо обстановки в районі населеного пункту Махновка.

На інших ділянках фронту просувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог прорвав оборону ЗСУ на Лиманському напрямку.

Крім того, ми раніше інформували, що у ЗСУ розповіли, що відбувається на Харківському напрямку.

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