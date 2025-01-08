Нафтобазу в Енгельсі уразили Сили оборони України: деталі від Генштабу

Ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація ворога.

Сили оборони України у ніч проти 8 січня атакували базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал" у Енгельсі Саратовської області Росії.

Це підтвердив Генштаб ЗСУ.

У районі нафтобази в Енгельсі фіксувалися численні вибухи, виникла масштабна пожежа. Місцева влада підтвердила влучання в "промисловий об’єкт".

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У Генштабі звернули увагу, що ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація.

"Ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їх можливості завдавати ударів по мирних українських містах та цивільних об’єктах", – пояснили у Генштабі.

Завдання з ураження нафтобази виконали підрозділи ГУР Міноборони та Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складниками Сил оборони.

Детальніша інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти 8 січня в Енгельсі пролунала серія вибухів та виникла пожежа в районі місцевої нафтобази. Влада повідомляла про загрозу ударних безпілотників та про роботу ППО.

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