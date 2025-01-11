Зеленский хочет уволить секретаря СНБО Литвиненко – СМИ

Президент Владимир Зеленский хочет уволить секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Литвиненко.

Об этом пишет издание NV со ссылкой на собственные источники.

Президент, мол, в последнее время недоволен работой секретаря СНБО, который оказался для этой должности "недостаточно эффективным и слабым".

"Он не справляется с поставленными задачами, работа структуры провалена", — отметил собеседник издания.

Источник добавил, что секретарь СНБО также должен заниматься информированием о текущей ситуации на фронте, но пока делает это недостаточно.

В то же время, источники Radio NV в Совете нацбезопасности и обороны отвергают подобные обвинения. По их словам, Литвиненко справляется с проведением Ставки и санкциями.

"А больше не спрашивают", — добавил собеседник.

Напомним, 26 марта 2024 года Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны, заменив его на этом посту руководителем службы внешней разведки Александром Литвиненко. До этого назначения он возглавлял Службу внешней разведки.

Литвиненко также является доктором политических наук, профессором, а еще заслуженным деятелем науки и техники Украины, госслужащим второго ранга и генерал-майором запаса. Награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени, наградой президента Украины – юбилейной медалью "25 лет независимости Украины".

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